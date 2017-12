El PP vol acabar amb l'anonimat a les xarxes socials: no hi haurà accés sense identificació real

L’objectiu de la iniciativa presentada en el Congrés, segons els populars, és posar fi als atacs o delictes comesos a les xarxes a l’empara de l’anonimat

Redacció

Actualitzada 28/12/2017 a les 19:02

El PP ha registrat al Congrés de les Diputats la seva anunciada iniciativa per intentar frenar la comissió d’atacs o directament de delictes que, emparant-se en la «impunitat de l’anonimat», cometen alguns usuaris de xarxes socials. Segons explica el digital La Informació, els populars plantegen que es forci qui s’obri un compte en aquestes plataformes a registrar-se amb la seua «identitat administrativa real».



Així ho ha explicat en una roda de premsa en el Congrés, el portaveu del Grup Popular, Rafael Hernando, qui ha mostrat el seu desig de

que la resta de grups doni el seu suport a aquesta iniciativa que el seu grup va decidir impulsar el mes de novembre passat després de l’atac rebut en

Internet per la secretària primera de la Taula del Congrés, Alicia Sánchez Camacho, a qui un tuitaire li va escriure: «A tu t’hauria d’haver trobat 'La Manada'».



Hernando ha recordat que quan es va començar a implantar la telefonia mòbil a Espanya qualsevol podia fer-se amb un número|nombre sense

necessitat de registrar-se, però que després la llei es va canviar i des d’aleshores tothom ha de donar el seu DNI per tenir una línia.



Ara el PP vol fer el mateix amb qui s’obri un compte en una xarxa social. En concret, en la seua proposició no de llei insta el Govern

a arbitrar mesures perquè els proveïdors d’aquest tipus de serveis a Internet «requereixin la identificació dels usuaris, mitjançant el seu

identitat administrativa real, de forma prèvia a la utilització dels esmentats serveis.»