Condemnada a quinze anys de presó per matar a punyalades el seu fill nounat

Va posar el cadàver en una bossa de plàstic i, amb la placenta i el cordó umbilical, la va llançar a un contenidor d'escombraries

EFE

Actualitzada 27/12/2017 a les 18:29

Una magistrada ha imposat una pena de 15 anys de presó a una jove per assassinar a punyalades al seu nadó, al qual acabava de donar a llum al seu domicili d'Alcoi, després d'ocultar l'embaràs a la seva família. La sentència valida doncs el veredicte emès per un jurat popular el passat dia 13, al final d'un judici a porta tancada en el qual l'acusada, V.Q.D., es va declarar culpable.



La magistrada María Eugenia Gayarre, que va presidir la vista, considera a la jove culpable d'un delicte d'assassinat amb agreujant de parentiu i l'atenuant de confessió. Segons recull, el crim es va produir al voltant de les 14.30 hores del 6 d'agost de 2014 quan l'ara condemnada, que llavors tenia 18 anys, va donar a llum a un nen a la banyera de casa seva.



La jove va deixar el nounat estirat, cap per amunt,sobre el sòl de la banyera i va tallar el cordó umbilical amb un ganivet de serra que va utilitzar després per clavar-li al tòrax. Ho va fer, segons la jutge, «sabent que estava viu i aprofitant la clara impossibilitat de defensa per part de la víctima». Va triar aquesta zona del cos per ferir-lo «en ser coneixedora que d'aquesta manera li causaria una mort ràpida» i, per assegurar el resultat, va extreure l'arma lleugerament i la va tornar a enfonsar al pit del nadó.



A continuació, va posar el cadàver en una bossa de plàstic i, amb la placenta i el cordó umbilical, la va llançar a un contenidor d'escombraries de la via pública, «sense comprovar si estava viu o no», assegura la sentència.



La jove se'n va anar al llit, on va romandre fins a les 19.15 hores, moment en què va arribar una germana que la va convèncer perquè acudís al servei d'urgències de l'Hospital d'Alcoi, ja que estava sagnant. En aquest centre sanitari, V.Q.D. «va confessar els fets de manera espontània» a uns agents de la Policia Nacional la presència de la qual havia estat requerida pels metges que l'havien atès. Aquesta circumstància «va facilitar l'esclariment dels fets», segons la magistrada, que li aplica per això l'atenuant de confessió, i va permetre que el nounat fos trobat, ja sense vida, al contenidor d'escombraries.



En la segona sessió del judici, l'acusada va fer ús del seu dret a l'última paraula per expressar el seu penediment, que pot ser recorregut davant el Tribunal Superior de Justícia (TSJ) valencià.