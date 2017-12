Interior vol augmentar el control sobre bombones de butà i lloguer de cases i cotxes com a mesures antiterroristes

El ministeri promourà l'any vinent diverses mesures legislatives per reforçar la lluita antigihadista

EFE

Actualitzada 27/12/2017 a les 16:12

El Ministeri de l’Interior ha presentat aquest dimecres als partits polítics un paquet de mesures legislatives amb les que reforçar la lluita antigihadista, entre elles, un control normatiu major sobre la distribució de bombones de butà i sobre les empreses de lloguer de vehicles i habitatges de vacances.



Unes iniciatives, onze en total, que el ministre de l’Interior, Juan Ignacio Zoido, ha exposat els representants dels partits que han assistit a la reunió del pacte antigihadista: PSOE, PP, UPN, Ciutadans, UPN, UPyD i Podemos, aquest últim en qualitat d’observador, com a ERC, PNB i PDeCAT (també observadors) han rebutjat assistir i Fòrum Astúries i CC s’han excusat.



Als presents, Interior els ha avançat les propostes del departament «en fase de conclusió» i que regiran al llarg del proper any com un Reial Decret perquè les empreses de lloguer de vehicles i hostalatges vacacionals estiguin obligades a registrar els seus clients en una base de dades.



Interior també vol reforçar alguns preceptes de la llei de Seguretat Ciutadana o impulsar mesures relatives al registre d’Entitats Religioses, encara que el titular d’Interior no ha precisat en quin sentit concret aniran els canvis legislatius.



Es modificarà també el reglament de gasos liquats de petroli per millorar el control de les bombones de butà, hi haurà una nova Ley General Penitenciaria i «algunes altres reformes» per dotar de més eficàcia les forces de seguretat en la seva lluita contra el terrorisme.



La resta de mesures persegueixen unificar la legislació espanyola amb la normativa europea en el combat del gihadisme. En aquest conjunt, Interior inclou l’avantprojecte de llei per a la trasmisión de dades de reserva de vols, a fi que els serveis d’informació puguin detectar patrons de conducta compatibles amb l’amenaça terrorista o el reglament de precursors d’explosius i drogues.



En matèria d’estrangeria, l’Executiu està també treballant en algunes reformes per adaptar la nostra norma a la de la UE, amb l’objectiu d’evitar que es repeteixin situacions com la que va impedir la repatriació després del seu pas per presó de l’imam de Ripoll i cervell de la cèl·lula que va atemptar a Catalunya.



A més d’aquestes mesures, el director del Centre d’Intel·ligència amb el terrorisme i el Crim Organitzat (CITCO), José Luis Olivera, ha donat compte als assistents de la reunió del pacte d’un informe sobre els atemptats perpetrats l’agost a Barcelona i Cambrils que van costar la vida a 16 persones i van deixar un centenar de ferits.



Precisament, la cita d'aquest dimecres és la segona després d’aquests atacs i en ella, segons ha indicat Zoido, no s’ha parlat sobre els contactes que el CNI va establir amb l’imam|imant de Ripoll i cervell de la cèl·lula d’Alcanar (Tarragona).



Sí ha comentat el titular d’Interior al final de la reunió, que ha «recomanat» als partits que assisteixen en qualitat d’observadors (Podem, PNB, ERC i PDeCAT) que assumeixin un paper «més proactiu», és a dir, que subscriguin l’acord, després d’una polèmica que ha sobrevolat totes les convocatòries des de la seva firma el 2015.



En aquesta ocasió, la reunió arribava precedida per crítiques d’Unidos Podemos i el PNB per la suposada exclusió dels partits que acudeixen com a «observadors» després de la tramesa d’un escrit d’Interior que, almenys en el cas de la formacion morada, plantejava que per assistir i «subscriure’s per tant a l’acord» havia de comunicar-ho com més aviat millor.



Finalment, Podemos ha acudit a la cita i en la roda de premsa ha donat «per conclosa» la polèmica, encara que s’ha mostrat convençuda que el seu paper com a observador està sent «molt útil» i, per tant, «no toca parlar de si han de firmar o no el pacte».



«No som ningú per convidar o no a una reunió, però sí creiem que en un tema com el terrorisme o s’és compromès o no, mitges tintes no valen», ha dit Miguel Gutiérrez de Ciudadanos, mentre que el portaveu del PP en el Congrés, Rafael Hernando, ha considerat que la foto de la unitat està bé però que és necessària també la del «compromís».