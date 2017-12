Ábalos (PSOE): «El 155 no s'esgota una vegada, no hi ha una sola bala»

Sobre Tabàrnia: «és una pel·lícula per posar en evidència la debilitat de les pretensions independentistes»

El secretari d'Organització del PSOE, José Luis Ábalos, ha advertit avui els independentistes catalans que, si bé l'aplicació de l'article 155 de la Constitució és un «mecanisme absolutament excepcional per a una situació excepcional, no s'esgota una vegada, no hi ha una sola bala».



Segons Ábalos, «cada vegada que hi ha una situació d'aquest tipus, pot aplicar-se com a mecanisme que és» i a més la seva execució «no és especulatiu, sinó que ja s'ha experimentat».



Després de subratllar que «ningú té interès» a tornar a aplicar el 155, sinó que l'objectiu és tornar a la «normalitat» i a desenvolupar-se en el marc de la legalitat, ha recordat que la seva vigència acabarà «quan hi hagi un Govern que respecti el marc legal i l'autogovern».



Sobre això, el dirigent socialista ha considerat que el recurs davant el Tribunal Constitucional que ha aprovat interposar la Diputació Permanent del Parlament contra l'aplicació del 155 està en el «camí adequat», perquè suposa «implícitament que hi ha una confiança en el tribunal i en l'ordre constitucional».



Preguntat per la iniciativa perquè diverses comarques de Barcelona i Tarragona on menys pes té l'independentisme se separin de Catalunya per crear la nova comunitat autònoma de Tabarnia, ha opinat que l'«única finalitat d'aquesta pel·lícula és posar en evidència les debilitats de les pretensions independentistes».



En aquesta dinàmica, ha dit, «podem estirar el fil fins al final i declarar la república independent de casa meva».