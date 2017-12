Una dona mata a una mare primerenca i li roba la seva filla de només 6 setmanes

La petita va ser trobada en perfectes condicions en un apartament del sud-est de la ciutat

22/12/2017

Erika Jisela Miranda-Alvarez ha estat detinguda per la policia de Houston, Estats Units, acusada d'assassinar a Carolina Flores de 33 anys i robar-li el nadó de sis setmanes.



Segons informa el mitjà The Washington Post van ser els familiars de Flores qui van trobar el cos sense vida de la mare del nadó, al seu apartament i que presentava diverses ferides d'arma blanca. Va ser llavors quan van adonar-se que Shamali, de sis setmanes, no es trobava al domicili.



En una roda de premsa del cap de la policia de Houston, Art Acevedo, es van confirmar les primeres hipòtesis que s'havien plantejat, Flores havia estat assassinada per una altra dona, Miranda-Alvarez, qui havia perdut el seu fill recentment i que va decidir apropiar-se de Shamali com si fos filla seva.



La petita va ser trobada en perfectes condicions en un apartament del sud-est de la ciutat. El fiscal haurà de decidir si també acusa Miranda-Alvarez de segrest.