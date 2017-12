Tabarnia: una plataforma vol separar Barcelona i part de Tarragona de Catalunya

La proposta de l'organització 'Barcelona is not Catalonia' compta amb més de 25.000 firmes a Change.org

Actualitzada 26/12/2017 a les 20:43

El nacionalismo defiende una Cataluña homogénea y choca fácilmente contra sus propias contradicciones. Defendemos una Cataluña dentro de España y la UE donde se respete y se entienda la pluralidad y diversidad ¿Qué es Tabarnia? https://t.co/XjArp52WTD — Inés Arrimadas (@InesArrimadas) 26 de desembre de 2017

El Gobierno de Tabarnia te desea un feliz 1962. pic.twitter.com/8zoVnwYJta — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) 26 de desembre de 2017

Tabarnia ha estat un dels temes més comentats a les xarxes socials aquest 26 de desembre, dia de Sant Esteve. Es tracta d'una proposta feta per la organització 'Barcelona is not Catalonia', la qual proposa crear una nova comunitat autònoma sota aquest nom que inclou Barcelona i part de Tarragona i que se separaria de Catalunya. Aquesta iniciativa, que va sorgir ja fa mesos, ha revifat després de les eleccions del 21-D, en les quals va guanyar Ciutadans però l'independentisme segueix sumant majoria de diputats al Parlament.La proposta de materialitzar Tabarnia ja compta amb més de 25.000 firmes a Change.org . Els seus impulsors indiquen en aquesta plataforma que Tabarnia "políticament es posiciona com constitucionalista i partidària de seguir dins d'Espanya incondicionalment". Aquesta zona es dividiria entre l'Alta Tabarnia, que abastaria la zona d'influència de Barcelona, i la Baixa Tabarnia, que estaria formada pel Tarragonès, el Baix Camp, el Baix Penedès i l'Alt Camp.La demanda d'aquest nou territori ha estat molt comentat durant el dia d'avui a les xarxes socials. Fins i tot Inés Arrimadas i Gabriel Rufián, aquest segon en forma irònica, han fet referència a aquesta proposta a través dels seus perfils de Twitter.