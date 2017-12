Pistes d'esquí, Nova York, Tailàndia i ciutats europees, destins preferits per Nadal i Cap d'Any

Les ofertes que han preparat les empreses de muntanya han animat a les famílies a viatjar per Nadal i Cap d'Any

Actualitzada 22/12/2017 a les 17:42

Els destins preferits per celebrar el Nadal i el Cap d'Any tornen a ser les principals pistes d'esquí del Pirineu i Andorra, segons Marti Serrate, president de l'Associació de les Agències de Viatges (Acave). Serrate dona les gràcies a la meteorologia que de nou ha portat una neu primerenca que ha permès obrir les principals pistes d'esquí. Les ofertes que han preparat les empreses de muntanya han ajudat a què les famílies les tinguin en compte com un dels destins preferits per passar uns dies de descans aprofitant els festius de Nadal i Cap d'Any. A més de les pistes d'esquí, les reserves més preferides segueixen sent Paris, amb l'oferta d'Euro Disney, i altres ciutats europees com Roma, Londres i Berlín. Les famílies amb més dies de vacances opten per altres destins com tradicionalment són Tailàndia i Nova York.



Serrate assegura que el procés de recuperació econòmic està sens dubte consolidat, tot i la incertesa que es va registrar a partir del mes d'octubre. El president d'Acave afirma que després d'aquells moments d'incertesa '«la gent s'ha tornat a animar'» i la previsió és que la mobilitat turística per aquest dies s'incrementi en un 5%, el mateix percentatge que es va registrar en el llarg pont de la primera setmana de desembre.



Mentre que per Nadal les famílies opten majoritàriament per celebrar la festa en família, cada vegada més hi ha més costum d'aprofitar els dies de Cap d'Any per fer desplaçaments per aprofitar els últims dies de vacances que encara no s'han fet, segons reflexiona el president de la patronal espanyola de les agències de viatge.



Amb neu a les muntanyes, entre els destins més preferits pel turisme familiar hi ha les pistes d'esquí del Pirineu i d'Andorra. A més d'aquesta oferta de muntanya, aquest turisme familiar també opta per fer desplaçaments a París, per gaudir del parc d'atraccions d'Euro Disney, o per anar una mica més lluny i fer un desplaçament a Lapònia, amb l'excusa de visitar al Pare Noel.



Entre els desplaçaments de mitja distància que es mantenen com a preferits dels catalans hi ha visitar ciutats europees com Roma, Berlín o Londres, aprofitant les ofertes de les companyes aèria de 'low cost' que operen a l'aeroport del Prat, amb múltiples connexions i freqüències que cobreixen moltes ciutats europees a menys de tres hores de vol.



Altres desplaçaments familiars, però també per parelles i singles, són l'oferta de safaris de Kènia i Tanzània o destinacions més exòtiques i més llunyanes com Tailàndia i Maldives.