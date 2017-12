Aspectes claus a tenir en compte per triar un restaurant on celebrar el Cap d'Any

Triar el lloc on celebrar aquest esdeveniment no és fàcil i cal tenir en compte diversos factors perquè la vetllada sigui inolbidable

26/12/2017

Així com la Nit de Nadal o altres dies assenyalats d’aquestes dates s’acostumen a celebrar a casa, hi ha la tendència a l’alça de celebrar el Cap d’Any a un restaurant o a un lloc especial. Els avantatges són molts, com per exemple no haver de preocupar-nos de recollir la taula. Tanmateix, triar el lloc no és sempre una tasca fàcil donat que el local que volem pot no disposar de taula lliure o bé no obrir per aquest data. Haver planificat amb temps aquest dia jugarà al nostre favor.



Hi ha qui prefereix gaudir d’una vetllada en companyia amb els amics, altres amb la família, en un pla més íntim o en gran, amb una taula repleta de gent. Per això, la companyia sempre condicionarà el restaurant per a Nit de cap d’any.



Si hi anem en família, és millor agafar un restaurant amb ambient familiar: on els adults puguin parlar a tranquil·lament i els nens no molestin a la resta de taules si fan soroll. Si volem passar una vetllada agradable haurem de dedicar uns minuts en assegurar-nos que el restaurant és el que volem. Ens podem fixar en la il·luminació, la temperatura, la música o la decoració, a més de la qualitat del menjar. Cada petit detall compta per aconseguir que el sopar de l’últim dia de l’any sigui una experiència agradable. Generalment, els llocs concorreguts solen generar més grau de confiança donat que sovint són clients que repeteixen l’experiència, indicatiu que va ser positiva.



Un altre aspecte important és mirar amb temps el tipus de menú previst. Ha de tenir la varietat suficient com per complaure tots els gustos dels assistents. Cal saber si algú té alguna al·lèrgia alimentària o prefereix carn, peix o bé menú vegetarià per no decebre a ningú en aquesta data tan assenyalada, que sovint implica preus més elevats.



La beguda també cal tenir-la en compte. El brindis és indispensable durant aquesta nit. És recomanable preguntar prèviament per la carta. Hi ha tantes varietats que és millor brindar amb gust el que s’està prenent en aquest moment.



En alguns restaurants donen regals de benvinguda a l’Any Nou o canvien la decoració i vestimenta del seu equip. És interessant saber què faran durant aquesta data per valorar el conjunt de la seva oferta.



Un bon restaurant per celebrar aquella nit que dona la benvinguda a un nou any és aquell que et cridi l’atenció per tenir alguna cosa especial però a la vegada que la seva oferta sigui de qualitat i s’adapti al pressupost previst.