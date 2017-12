Aquests són els dotze mots candidats a paraula de l'any 2017 de la Fundéu

Entre la llista de propostes de Fundéu BBVA hi figuren paraules com «turismofobia», «trans» o «bitcóin»

Actualitzada 26/12/2017 a les 19:12

Els mots «turismofobia», «trans» o «bitcóin» són alguns dels candidats a proclamar-se paraula de l’any 2017 de la Fundación del Español Urgente (Fundéu BBVA). Aquestes paraules figuren entre la llista de les dotze candidates que ha publicat la fundació que escull, des de fa cinc anys, la seva paraula de l’any d’entre els termes als quals dedica les seves recomanacions diàries sobre l’ús de l’idioma. La primera paraula de l’any va ser «escrache» (2013), a la qual van seguir els mots «selfi» (2014), «refugiado» (2015) i «populismo» (2016).Enguany les dotze candidates són les següents:Aquestes dotze candidates compleixen amb diversos requisits que posa Fundéu BBVA per escollir la paraula de l’any. Per una banda han de ser termes que hagin estat presents al debat social i als mitjans de comunicació. Per altra banda, han d’oferir interès des del punt de vista lingüístic per la seva formació, significat o dubtes d’ús i, per tant, han d’haver estat objectes de les recomanacions que publica diàriament la fundació. També s’intenta que les escollides siguin d’ús general en tot l’àmbit hispanoparlant.La guanyadora es donarà a conèixer aquest divendres 29 de desembre.