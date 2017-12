Apple admet que disminueix la velocitat de funcionament dels vells iPhone

D'aquesta manera els de Cupertino forcen l'usuari a comprar l'últim model del mercat

22/12/2017

El que era un rumor gairebé conspiranoic s'ha convertit en notícia, Apple disminueix la velocitat de funcionament dels dispositius iPhone més antics, d'aquesta manera els de Cupertino forcen l'usuari a comprar l'últim model del mercat.



Així ho ha confirmat un portaveu de la companyia nord-americana, però assegurant que ho fan com a mesura de precaució, ja que els dispositius més antics no suportarien les noves actualitzacions del sistema i fallarien abans del previst. Aquesta mesura ha generat controvèrsia, ja que augmenten les queixes dels usuaris d'Apple que tenen l'iPhone 6, iPhone 6S o iPhone SE que noten com el telèfon no els funciona amb la mateixa rapidesa, de fet els problemes han arribat després de la presentació dels nous iPhone 8 i iPhone X.