La Generalitat demana retirar els recursos contra l'entrega de les obres de Sixena per ordre de Méndez de Vigo

S'ha formalitzat la petició al jutjat d'Osca després que el ministre assegurés fa una setmana que les accions legals s'havien presentat sense el seu consentiment

Actualitzada 22/12/2017 a les 19:47

L'advocat de la Generalitat ha formalitzat la petició de retirar els últims recursos presentats pel Govern contra l'entrega de les obres de Sixena a l'Aragó per ordre del ministre de Cultura, Íñigo Méndez de Vigo, que fa una setmana va assegurar que les accions legals contra el trasllat s'havien pres sense el seu consentiment com a responsable de la conselleria en aplicació de l'article 155. Els escrits, amb data de 21 de desembre, comuniquen al jutjat de primera instància i instrucció número 1 d'Osca que la Generalitat desisteix dels recursos de reposició presentats contra dues providències. La primera, la de l'1 de desembre que ordenava l'entrega de les peces que eren al Museu de Lleida l'11 de desembre. I la segona, la del 7 de desembre que autoritzava l'entrada de la Guàrdia Civil a l'equipament a partir de la mitjanit de l'11 de desembre per endur-se els 44 béns.



L'advocat de la Generalitat especifica que es demana la retirada dels recursos per ordre del ministre Méndez de Vigo, que exerceix les funcions de conseller de Cultura des de l'aplicació del 155. Una ordre que va arribar als serveis jurídics de la Generalitat dilluns 18 de desembre.



El divendres anterior, durant la roda de premsa posterior al Consell de Ministres del 15 de desembre, el ministre va afirmar que s'havia assabentat a través dels mitjans de comunicació de l'última acció legal presentada i ja va anunciar que demanaria que es retirés. Va argumentar que recórrer la providència no tenia sentit perquè ja s'havia efectuat el trasllat. «Tothom coneix que l'operatiu no ha tingut incidència pràctica perquè el trasllat ja s'ha fet», va manifestar Méndez de Vigo, que va considerar que aquest ja era «un tema del passat».