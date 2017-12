Ibarra: «Tots estem obligats a seure a parlar si volem un país governable»

La líder dels socialistes a Tarragona lamenta que segueixi la «polarització» i reafirma que l’única solució és el «diàleg, les negociacions i els pactes»

«Diàleg, negociació i pactar». Aquests són els tres gran reclams que la cap de llista per la circumscripció de Tarragona del Partit Socialista de Catalunya, Rosa Maria Ibarra, feia ahir pocs minuts abans de les onze de la nit, quan la configuració del nou Parlament de Catalunya ja estava gairebé definit. «Hem apostat i apostem pels ponts, però els fronts s’han mantingut, i ho lamentem», admetia la número u des de la seu tarragonina del partit, a l’avinguda Ramón i Cajal. Malgrat tot, es reconfortava assegurant que, al final, «es veurà que la nostra posició, la del diàleg, és la solució».



Els socialistes no han aconseguit la remuntada esperada, però, s’han mantingut i, a Tarragona, es queden amb els dos diputats amb els quals ja disposaven en aquesta última legislatura, que es tradueixen amb Rosa Maria Ibarra i Carles Castillo. Amb 51.689 vots a la demarcació (2.673 més respecte els comicis del 2015), i a la quarta posició, amb el 11,78% dels vots (al 2015 van quedar en tercera, darrere de Junts pel Sí i Cs), Ibarra va valorar els resultats com una «consolidació», tant de diputats com de vots. Així mateix, va posar en èmfasi que el partit no està en «un moment fàcil». I és que, tal com va explicar la vallenca, «hi han hagut pressions i hem tingut problemes per mantenir el material en algunes zones». «Però la gent s’ha mantingut. Hem encarat la campanya amb molta il·lusió i ens sentim alegres per l’alta participació, perquè això és un signe de qualitat democràtica, i, especialment, per les més de 50.000 persones de Tarragona que ens han votat», va afegir Rosa Maria Ibarra.

Ara, amb els resultats sobre la taula i amb l’evidència que la situació segueix «entre l’immobilisme i els que volen trencar», en paraules de la cap de llista del PSC de Tarragona, s’obre un període de negociació. «Davant la situació del Parlament, tots estem obligats a seure a parlar si el que volem és un país governable», incidia Ibarra, mentre que el número 2 per la circumscripció de Tarragona, Carles Castillo, reafirmava: «El PSC sempre ha defensat la bondat i el missatge és molt clar. Necessitem consensos per desencallar la situació». Així mateix, els socialistes també van accedir a felicitar a tots aquells partits que han aconseguit créixer i, especialment, Ciutadans. «El seu increment ha sigut exponencial», reconeixia Ibarra, mentre que Castillo lamentava, per la seva banda, que s’hagi optat per aquesta polarització.



De fet, els militants ahir presents a la seu socialista es posaven les mans al cap veient el creixement de la formació taronja. En aquest sentit, i en tot just iniciar la nit, alguns explicaven que en col·legis electorals tarragonins, el vot de Cs representava més del 30%. «El PSC hauria d’haver tingut un discurs més d’esquerres i més concís per captar vots de Ciutadans i de Catalunya en Comú-Podem», reconeixien alguns dels presents. Al mateix temps, es preguntaven pel futur de la situació política catalana, tot veient com Junts per Catalunya obtenia més vots dels esperats: «Hi ha hagut vot ocult, mogut pel sentimentalisme, i ara tornarem a tenir xou», lamentaven, alhora que feien broma: «Ha mogut més Brussel·les que la presó?», en al·lusió al líder d’ERC, Oriol Junqueras.