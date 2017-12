Graven l'agressió sexual que pateix una noia a un tren de Rodalies

En el vídeo de 47 segons es mostra un grup d'homes rodejant la víctima, un d'ells li diu «Nena, tienes unas tetas que paralizan España»

Actualitzada 21/12/2017 a les 17:30

A ver cuántxs de vosotrxs decís cosas como: “ella debería haberse enfrentado a ellos" o "ella llevaba demasiado escote". Ella puede hacer lo que le da la gana, pero lo que no se puede hacer es acosar sexualmente a una mujer.La víctima nunca es la culpable. #machismocallejero pic.twitter.com/0Q4dCLZzpA — machismocallejero (@machismocalleje) 18 de desembre de 2017

Un usuari de la xarxa de trens de Rodalies de Catalunya va gravar amb el seu dispositiu mòbil l'agressió sexual que va patir una dona durant un trajecte. En el vídeo de 47 segons es mostra l'episodi d'assetjament protagonitzat per un grup d'homes que rodegen i assetgen una noia jove, un d'ells (vestit amb una jaqueta blanca i subjectant una beguda alcohòlica) inclús li diu «Nena, tienes unas tetas que paralizan España».En les imatges es pot veure com la noia intenta escapar de la situació i marxar, la resposta dels assetjadors no es fa esperar i li demanen que «las enseñe antes de irse» (referint-se als pits de la noia). La víctima es nega, mentre espera que el tren arribi a la seva destinació, i abans de baixar l'home vestit de blanc li toca un pit, li apropa la boca i li dóna un cop al cul.Tot i que no consta cap denúncia per part de la víctima, la Policia investiga els fets.