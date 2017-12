Campdepadrós: «La unitat d'Espanya ha perdut i la llibertat ha guanyat»

El candidat de JxCat celebra, eufòric, els quatre diputats i diu que «hem votat i aquesta vegada la Guàrdia Civil i la Policia no han vingut a pegar»

Actualitzada 22/12/2017 a les 08:55

Els resultats obtinguts per Junts per Catalunya al país i a les comarques tarragonines van ser rebuts com una victòria pel cap de llista Eusebi Campdepadrós, qui va ser rebut amb aplaudiments a la seu del PDeCAT a la ciutat de Tarragona. Campdepadrós va iniciar la seva intervenció amb unes paraules de record per Albert Abelló, portaveu del PDeCAT a l’Ajuntament de Tarragona, mort el passat dimarts als 57 anys.

En les seves primeres declaracions davant uns seguidors molt satisfets pels resultats obtinguts, Campdepadrós va dir que «no han estat unes eleccions normals perquè alguns partits no han pogut jugar amb les mateixes condicions per tenir candidats a l’exili i a la presó, i el que ha quedat clar és que l’independentisme ha guanyat i que ara ja ningú pot parlar de majories silencioses». El candidat de JxCat, que va acceptar l’encàrrec que li va fer el president Carles Puigdemont d’encapçalar la seva llista, va agrair «l’entrega i esforç dels interventors, dels candidats i del PDeCAT, que ens ha donat suport, i per això aquest acte el celebrem a la seva seu». Campdepadrós també va voler «agrair la tasca que en la jornada electoral han fet els Mossos d’Esquadra i la Guàrdia Urbana, i a la Guàrdia Civil i a la Policia Nacional perquè aquesta vegada no han vingut a pegar». Les seves paraules van tenir resposta en els seguidors de la formació, que van cridar «independència, independència», de manera repetida.

Campdepadrós, que s’ha guanyat un seient al Parlament de Catalunya junt amb els seus companys de llista Teresa Pallarès, Albert Batet i Mònica Sales de la Cruz, va dir que «el PP, que ha aplicat el 155, ha quedat reduït a un partit residual a Catalunya: ha de treure les seves grapes de les nostres institucions».

Campdepadrós va resumir els resultats de les eleccions del 21-D dient que «la unitat d’Espanya ha perdut i ha guanyat la democràcia i la llibertat». «Ha guanyat el president Carles Puigdemont», frase que va ser corejada amb president, president».

Com a conseqüència dels resultats electorals, «exigim l’anul·lació de la farsa judicial que ha portat persones honestes a l’exili i a la presó». Campdepadrós va afegir que ahir les urnes van «revalidar el que es va votar l’1-O i aquest segueix sent el nostre projecte, defensar l’Estat de Catalunya en forma de república».

Preguntat pels resultats obtinguts per Ciutadans, partit que ha crescut fins a ser la primera força política a les comarques de Tarragona, el dirigent de JxCat va afirmar que «el català és un sol poble i nosaltres sempre tindrem la mà estesa». En relació als vots rebuts per la seva llista –quatre diputats–, Campdepadrós va afirmar que «ens hauria agradat tenir-ne més, però tenint en compte que la nostra candidatura es va formar poc abans de les eleccions, amb el suport del PDeCAT, considerem que han estat uns resultats bons». «El bloc partidari de la independència ha guanyat al de la unitat d’Espanya», va remarcar. «La nostra prioritat és formar govern i recuperar el control de les nostres institucions, i que s’acabi el 155». «La gent ha votat la legalitat del procés i per la recuperació del govern legítim», va dir.