La Via de l'Imperi de la Ciutat de Tarragona ha aparegut amb banderes espanyoles als fanals

Banderes espanyoles a la Via de l'Imperi.

Avui també ha aparegut un mocador groc al coll d'una de les figures de l'Estàtua dels Despullats

Redacció

Actualitzada 21/12/2017 a les 11:44

La via de l'imperi de la ciutat de Tarragona ha aparegut aquest matí amb adhesius de les banderes espanyoles pengades als fanals.



Recordem que ahir aquest carrer va aparèixer ple de llaços grocs per reivindicar la llibertat dels Jordis, Oriol Junqueras i Joaquim Forn. També va aparèixer tenyit de groc el Balcó del Mediterrani que també va aparèixer amb el símbol polític.



Els símbols polítics s'extenen per la ciutat. Avui també ha aparegut un mocador groc al coll d'una de les figures de l'Estàtua dels Despullats.