Europa sentencia que Uber és un servei de transport i s'ha de regular en aquest àmbit

El TJUE dona la raó a Elite Taxi Barcelona que va denunciar la plataforma per «competència deslleial»

Actualitzada 20/12/2017 a les 09:59

El Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) considera que els serveis d'Uber s'ajusten als definits com un servei de l'àmbit dels transport i, per tant, han d'estar sotmesos a les seves exigències. En una sentència comunicada aquest dimecres la justícia europea assenyala que els estats membres poden regular els requisits de la prestació del servei. La decisió va en la línia de les conclusions prèvies no vinculants emeses per l'advocat general del TJUE, Maciej Szpunar, que ja va determinar al maig que l'estat espanyol pot obligar Uber a operar amb llicència. La sentència d'aquest dimecres ha estat dictada després que l'associació professional Elite Taxi de Barcelona interposés el 2014 una demanda davant del jutjat mercantil 3 denunciant que els serveis d'Uber eren «competència deslleial». El dictamen de la UE ha estat molt esperat en el sector del taxi, en peu de guerra des de fa mesos per aquest tipus d'aplicacions.