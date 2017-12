El CDR de Londres desplega una pancarta a favor de la República a la seu de la delegació catalana tancada pel 155

El grup també ha penjat llaços grocs al consolat espanyol mentre que a París s'ha posat un cartell amb el lema: 'A la llibertat no li donem l'esquena'

Actualitzada 20/12/2017 a les 13:31

El Comitè per la Defensa de la República de Londres ha desplegat aquesta matinada una pancarta a la seu de la delegació de la Generalitat a la capital britànica, tancada arran de l'aplicació del 155. «Llibertat a la República catalana. La delegació serà sempre nostra», assegura el cartell, penjat en un dels balcons superiors de la delegació, on encara oneja, també, la senyera. «Aturem el feixisme. No col·laborem amb el 155», segueix el cartell. Així mateix, el CDR de Londres també ha omplert de llaços grocs els voltants del consolat espanyol. A París, el CDR a França ha desplegat un cartell amb el lema: 'A la llibertat no li donem l'esquena. República catalana', al pont de Grenelle-Cadets-de-Saumur.