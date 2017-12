Mor una noia de 22 anys devorada pels seus gossos

«Sembla que la van tirar a terra, va perdre el coneixement, i els gossos la van atacar fins a matar-la» va dir el xèrif del comtat de Goochland

Bethany Lynn Stephens, de 22 anys, va ser atacada pels seus dos gossos a Goochland, Estats Units, segons informa el xèrif del comtat. El cos de Bethany va ser descobert pel seu pare en una zona boscosa. «El seu cos estava custodiat pels dos pitbulls» que no deixaven que ningú s'acostés al cadàver, va explicar el xèrif James L. Agnew durant una conferència de premsa celebrada aquest divendres.



Els primers informes del metge forense van indicar que la causa de la mort de Stephens era «consistent amb el fet de ser atacada pels gossos». Tenia ferides defensives a les mans i braços, i semblava que estava viva quan els animals la van ferir.



«La primera lesió traumàtica va ser a la seva gola i a la cara», va explicar el xèrif, llegint els resultats inicials de l'autòpsia. «Sembla que la van tirar a terra, va perdre el coneixement, i els gossos la van atacar fins a matar-la. En els meus gairebé 40 anys de servei, mai havia vist gens res igual», va dir. «Espero no tornar a veure una cosa així».



Segons van explicar les autoritats, van necessitar hores per controlar els gossos, que pesaven tant com Stephens. Es va sol·licitar assistència de control d'animals i els van subministrar tranquil·litzants. Els gossos estan confinats a les dependències de control d'animals del comtat i s'investiga si havien estat ensinistrats per atacar. S'espera que siguin sacrificats.