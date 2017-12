Investiguen la mort d'un pacient per una gasa oblidada a la seva gola

La causa de la mort del pacient, indica l'informe forense, va ser l'asfíxia mecànica, i prossegueix que és atribuïble a tot l'equip mèdic

El Jutjat d'Instrucció número 4 de Vinaròs ha iniciat una investigació per esclarir la mort d'un pacient per asfíxia per una gasa oblidada a la gola després d'una intervenció a l'Hospital Comarcal de Vinaròs l'any 2014. Així consta en la resolució, facilitada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), i dictada per l'Audiència Provincial de Castelló.



En concret, l'Audiència s'ha pronunciat sobre el recurs interposat per dues infermeres contra la decisió del jutjat de ser investigades en aquest cas, juntament amb altres facultatius. El tribunal ha decidit desestimar la causa contra una d'elles que no formava part de l'equip quirúrgic (realitzava tasques d'aprenentatge) i que només va intervenir en la reanimació fallida del pacient, mentre que manté la instrucció sobre l'altra facultativa.



El tribunal sosté que la intervenció realitzada a l'Hospital de Vinaròs el 27 de gener de 2014 es va realitzar «incorrectament en el seu conjunt». La causa de la mort del pacient, indica l'informe forense, va ser l'asfíxia mecànica. Prossegueix que és atribuïble a tot l'equip mèdic, cirurgians, anestesista i equip auxiliar sanitari, tenint en compte la jerarquia i categoria professional de cadascun dels membres. Tanmateix, un informe forense del 26 d'abril de 2017 manté que l'error «real i vencible» és atribuïble fonamentalment als cirurgians.



La retirada de la gasa (de la mida d'una castanya, segons va indicar l'anestesista que va detectar la seva presència), era responsabilitat dels cirurgians però que el comptatge final és responsabilitat de les infermeres. Per evitar riscos, agrega el tribunal, es realitza una tasca «tan senzilla però tan important» com és el comptatge inicial i final de les gases i de tot l'instrumental empleat. Una intervinent en l'operació va detallar que una infermera era l'encarregada d'estar pendent de les gases que anava proporcionant i era la que estava situada a la taula d'intervenció i més a prop del metge.



«En aquest estat de coses apareixen indicis suficients sobre la realitat de l'oblit d'una gasa a la gola del pacient, o més endins, sense haver-se detectat», observa el tribunal.