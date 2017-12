El govern espanyol acorda augmentar un 4% el salari mínim el 2018, fins als 736 euros mensuals

En els propers dies s'ha de pactar una altra pujada del 15,4% distribuïda en dos anys fins als 850 euros

Actualitzada 19/12/2017 a les 19:59

El govern espanyol, els sindicats i la patronal han acordat augmentar el Salari Mínim Interprofessional (SMI) un 4% l'any vinent, fins als 736 euros, segons ha confirmat el sindicat UGT. És un primer pacte en el marc d'una negociació més àmplia que té l'objectiu que l'SMI arribi als 850 euros mensuals amb 14 pagues l'any 2020. Segons el sindicat també hi ha consens sobre la pujada gradual que caldrà per arribar a aquest objectiu, i es preveu que aquesta segona part de l'acord s'assoleixi en els propers dies. Així, el que quedaria per determinar de signar-se aquest altre pacte és com es distribueix el 15,4% que representa l'augment dels 736 euros pactats per al 2018 fins als 850 del 2020 en els dos anys següents. La pujada de l'SMI afectarà més de 530.000 empleats, segons fonts del Ministeri d'Ocupació.