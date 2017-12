Condemnat a 11 anys per pegar i violar a la seva mare adoptiva

El condemnat pateix esquizofrènia desorganitzada, trastorn de la personalitat i dèficit de control d'impulsos, per això s'ha ordenat el seu internament en un centre psiquiàtric

18/12/2017

La Secció Novena de l'Audiència Provincial de Màlaga ha condemnat a un home per agredir i violar a la seva mare adoptiva de 76 anys. Ja que l'acusat pateix un trastorn psicològic la sala l'ha absolt del delicte, però ha ordenat el seu internament en un centre psiquiàtric durant 11 anys i una indemnització per la seva mare de 12.490 euros.



El condemnat de 40 anys pateix esquizofrènia desorganitzada, trastorn de la personalitat i dèficit de control d'impulsos, de fet, en altres ocasions havia estat ingressat de caràcter urgent i voluntari, inclús hauria protagonitzat diversos episodis violents a l'Hospital Civil.



Segons recull la sentència el dia 1 de desembre de 2015 el processat va patir un quadre de descompensació de la seva patologia, provocant un incident a la via pública pel qual va haver d'intervenir la Guàrdia Civil. Un parell d'hores més tard, l'acusat va arribar a casa reclamant el sopar. La seva mare adoptiva, en veure l'estat del seu fill es va tancar a l'habitació. L'home va provocar destrosses al domicili i en un «estat complet d'alienació mental» es va treure la roba i va accedir violentament a l'habitació on estava la seva mare.



La sentència assegura que va ser llavors quan l'acusat va agredir a la seva mare, la va colpejar i li va posar un coixí a la cara mentre l'escanyava. La dona va intentar defensar-se fins que va aconseguir escapar de les mans del seu fill adoptiu. Va ser llavors quan l'acusat la va violar. A les 3.30 hores la víctima va alertar a la Sala del 112 i la Guàrdia Civil es va personar ràpidament al lloc dels fets.