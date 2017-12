Uns lladres entren a casa seva i l'apallissen davant la seva filla de 4 anys

La víctima va aconseguir que la seva filla resultés il·lesa i que els lladres no s'emportessin res

Redacció

Actualitzada 15/12/2017 a les 18:38

El passat dimarts, un home de 30 anys i la seva filla de 4 van ser assaltats al seu domicili del carrer San Pío X del barri San Marcelino, València, per tres homes que es van fer passar per policies i que van accedir al domicili des de la finestra del pati interior del pis de dalt. El pare de la menor va ser apallisat pels assaltants, tot i això, va aconseguir que la seva filla resultés il·lesa i que els lladres no s'emportessin res.



La Policia Nacional investiga les circumstàncies de l'assalt i si realment els lladres van marxar amb les mans buides. De moment no s'han efectuat detencions. «Van sortir corrents per les escales», explica la veïna que va sentir crits i va veure fugir els assaltants. Al lloc dels fets s'hi van personar agents de la Policia Local i de la Policia Nacional, agents de la policia científica van agafar mostres del domicili per tal de trobar empremtes o restes d'ADN que els permetin identificar els autors de l'assalt.