Una llei impedeix donar a conèixer un estudi sobre la toxicitat dels calendaris d'Advents

La OCU analitza la presència d'olis minerals tòxics en cinc marques d'aquest producte nadalenc

Actualitzada 16/12/2017 a les 16:56

El calendari d'Advent és un dels productes tradicionals d'aquestes dates. Molts nens esperen l'arribada del Pare Noel o dels Reis Mags menjant les xocolatines diàries d'aquests calendaris. L'Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) va analitzar recentment el risc d'aquests calendaris per una possible contaminació d'olis minerals. A diferència de la resta d'Europa on els resultats es van publicar immediatament, aquest estudi no va poder veure la llum fins al passat 13 de desembre quan molts nens ja tenien aquest producte a la seva llar.L'organització de Consumidors denuncia que ha hagut d'esperar 15 dies per poder fer pública aquesta informació i accessible al consumidor a diferència d'altres països on s'ha fet de manera immediata donant la possibilitat al consumidor de triar.L'OCU apunta que «va en contra del dret a la informació dels consumidors que obren el seu calendari d'Advent sense poder conèixer els resultats de la nostra anàlisi, a diferència del que succeeix en altres països» i afegeixen que « a l'OCU lamentem que aquesta norma ens impedeixi informar els consumidors amb la celeritat que mereixen»En particular són dos olis procedents del petroli: el MOSH i MOAH que estan vinculats a substàncies carcinògenes. Aquesta contaminació probablement es deu al fet que el producte entra en contacte amb les tintes dels envasos de paper o cartó reciclats. OCU juntament amb les Organitzacions de Consumidors de Portugal, Itàlia, i Bèlgica, van realitzar un estudi per verificar la presència d'aquest tipus d'olis minerals, MOSH i MOAH, en 20 calendaris d'advent (cinc de cada país).A Espanya, es van analitzar els calendaris de Mercadona, Aldi, Lidl, Dia i Carrefour. Afortunadament, els resultats apunten que tots els calendaris són aptes pel consum i la presència d'aquests olis no supera el límit de seguretat.Tot i que per exemple a Itàlia, l'anàlisi a Itàlia es va trobar un calendari amb un índex superior al considerat com a seguretat alimentària. En aquest país no existeix una normativa que obliga a esperar 15 dies per informar al consumidor i es va poder conèixer de manera immediata, a diferència del que succeix a Espanya.