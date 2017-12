Un conductor dóna positiu en cinc drogues en un control de trànsit

Els agents també van confiscar, en l'escorcoll del vehicle, material com una radial i una motoserra per, presumptament, cometre robatoris.

Agències

Actualitzada 14/12/2017 a les 19:16

Agents de la Policia Foral, adscrits a la comissaria d'Estella, Navarra, han detingut un conductor, veí de Rada de 30 anys, per donar positiu en un control d'alcoholèmia en 5 substàncies estupefaents diferents: cànnabis, amfetamina, cocaïna, metamfetamina i heroïna.



Segons informa la Policia Foral, es tracta d'una infracció molt greu que comporta una sanció de 1.000 euros i la retirada de 6 punts del carnet de conduir. Els agents també van confiscar, en l'escorcoll del vehicle, petites quantitats de marihuana, speed i èxtasi (infracció greu que suposa 601 euros) i material que portava al maleter com una radial i una motoserra per, presumptament, cometre robatoris.