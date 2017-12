El fiscal diu que «la majoria dels testimonis» de l'accident a Millars van veure les barreres del pas a nivell abaixades

Arran del xoc entre l'autobús escolar i el tren cinc adolescents han perdut la vida i sis dels ferits hospitalitzats es troben en estat crític

Actualitzada 15/12/2017 a les 20:13

El fiscal que investiga els motius del xoc entre un bus escolar i un tren a Millars (Catalunya Nord) diu que «la majoria dels testimonis» dels fets apunten a que les barreres del pas a nivell «estarien abaixades» en el moment de la col·lisió. Tot i això, admet que ara per ara hi ha «versions contradictòries» sobre les causes de l'accident, segons recullen mitjans francesos com RTL o France 3. El fiscal de Marsella, Xavier Tarabeux, assenyala que la conductora del bus va donar negatiu en un test d'alcoholèmia i substàncies estupefaents practicat aquest dijous mateix, poc després del sinistre. De moment, arran del xoc, cinc dels adolescents han perdut la vida, l'últim dels quals un nen d'11 anys que ha mort aquest migdia. A banda, sis dels ferits hospitalitzats es troben en estat crític, segons ha precisat el fiscal. L'accident es va produir aquest dijous pels volts de les quatre de la tarda en un pas a nivell d'aquest municipi proper a Perpinyà.



Mitjans francesos com RTL o France 3 asseguren que, després de l'accident, la conductora va trucar a un dels responsable de l'empresa de transport i va explicar que «les barreres no estaven abaixades». El codirector de l'empresa propietària del vehicle, Christian Faur, ha explicat a la televisió pública que la conductora «tenia experiència».



A banda de prendre declaració als testimonis, la fiscalia francesa ha informat que estan fent servir un radar 3D per investigar els fets. Per ara, la possibilitat que el bus superés el límit de velocitat ja s'ha descartat.