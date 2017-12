Deu dels ferits a l'accident entre un autobús escolar i un tren a Millars continuen en estat molt greu

Dues nenes d'onze anys han mort arran de les ferides sofertes en el sinistre

Actualitzada 15/12/2017 a les 11:32

El nombre de víctimes mortals a l'accident d'ahir entre un autobús escolar i un tren a Millars, a la Catalunya Nord, ha ascendit a sis. Aquest matí s'ha confirmat la mort de dues persones més que se sumen a les quatre que hi havia fins ara. Es tracta de dues nenes d'onze anys que no han superat les ferides sofertes en el sinistre, segons informa France Info. El nou balanç de dades ofert per la Prefectura dels Pirineus Orientals xifra en 24 el nombre de persones implicades en el brutal xoc. Les autoritats han organitzat un punt d'atenció a les famílies a l'institut de Millars amb 60 professionals entre els quals hi ha psicòlegs, treballadors socials i especialistes. També els estan assistint metges i infermers de la unitat psiquiàtrica.



Durant aquest dijous, l'hospital de Perpinyà va acollir una unitat especial d'atenció psicològica (amb la participació de la Creu Roja) per atendre les famílies. La Fiscalia francesa també va autoritzar que se'ls informés de la situació dels seus fills. Aquest divendres, el punt d'atenció s'ha traslladat a l'institut de Millars. Un grup de 60 professionals entre psicòlegs, treballadors socials i especialistes assisteixen a les famílies. També hi ha metges i infermers psiquiàtrics.



Els gendarmes custodien el lloc on es va produir el fatal accident i s'ha obert una investigació per intentar aclarir les causes del succés. La previsió és que les tasques s'allarguin durant tot aquest divendres i que la línia ferroviària que uneix Perpinyà amb Vilafranca de Conflent continuï aturada.



L'accident es va produir pels volts de les quatre de la tarda quan, per causes que es desconeixen, el comboi va envestir per darrere l'autobús que transportava els escolars en un pas a nivell del municipi. Els serveis d'emergències hi van arribar a un quart de cinc. En total, s'hi van desplaçar 95 Bombers, 52 agents de la Gendarmeria i dotze efectius dels serveis mèdics. També es van mobilitzar quatre helicòpters i, davant la gravetat dels fets, es va activar el pla d'emergències.