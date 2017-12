Detingut per agredir i intentar pegar a la seva parella amb una bombona de butà

El detingut presentava una ferida a la mà esquerra i taques de sang quan va ser detingut

Actualitzada 14/12/2017 a les 19:20

La Policia Local de Pontevedra ha detingut aquest dijous a un home de 29 anys com a autor d'un presumpte delicte de violència de gènere. Està acusat d'agredir i intentar copejar a la seva parella, de 31 anys, amb una bombona de butà, segons informa el mitjà El Faro de Vigo. L'acusat presentava una ferida a la mà esquerra i taques de sang quan va ser detingut. En el moment de la detenció, l'acusat va negar els fets però va reconèixer que havia discutit amb la seva parella per telèfon.



Tot i això, la parella de l'ara detingut va alertar la Policia després del succés i va confirmar l'agressió, afirmant que la seva parella també l'havia intentat agredir amb una bombona de butà quan va arribar en estat ebri al domicili que compartien.



La dona va ser traslladada a un centre hospitalari per una ferida al lateral del cap i un blau a l'ull. La Policia va trobar al domicili dos menors d'edat, un de 8 i un altre de 4 anys, es desconeix si són fills de la parella, un familiar se n'ha fet càrrec.