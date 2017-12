Condemnen a 5 anys i mig de presó un caçador que va matar un pagès

També proposen l'indult parcial de la pena tal com va demanar el jurat popular que el va considerar culpable d'homicidi dolós

Actualitzada 14/12/2017 a les 18:49

L'Audiència de Lleida ha condemnat, d'acord amb el veredicte de culpabilitat emès pel jurat popular, a 5 anys i mig de presó per un delicte d'homicidi un caçador que va matar un agricultor amb una escopeta a Santa Maria de Montmagastrell, a Tàrrega, al desembre de 2014. A l'home, que ara té 77 anys, també se l'imposa una indemnització de 400.000 euros i la prohibició d'acudir o residir a la població d'on era la víctima ni a comunicar-se amb la seva família durant un període de 7 anys. Després que així ho proposés el tribunal del jurat popular que va jutjar l'acusat entre el 27 de novembre i l'1 de desembre, l'Audiència proposarà al govern espanyol l'indult parcial de la pena imposada a causa de l'edat del condemnat.



L'Audiència de Lleida considera provat que el dia dels fets, el 18 de desembre de 2014, el condemnat es va discutir amb la víctima, que era el propietari dels terrenys on l'acusat estava caçant amb companyia d'uns altres caçadors. En aquest sentit, dóna la raó al veredicte de tribunal del jurat quan diu que l'única possibilitat compatible amb la trajectòria de la bala que va matar la víctima i la posició del condemnat determina que el tret va ser «directe i intencionat». El jurat va descartar culpar-lo d'assassinat perquè va considerar que no havia quedat provat que hi hagués indefensió.



El judici es va allargar durant tres jornades d'entre cinc i vuit hores cadascuna de sessió. S'hi van poder escoltar les dades i les explicacions d'una vintena de testimonis i pèrits que van declarar durant la vista. El jurat va estar deliberant durant tota una jornada i va emetre el seu veredicte de culpabilitat.



Les acusacions demanaven que s'imposés a l'acusat entre cinc i quinze anys de presó i la defensa sol·licitava l'absolució o homicidi imprudent. Totes les parts van reconèixer l'atenuant de reparació del dany ja que l'acusat havia indemnitzat amb 400.000 euros a la família de la víctima.