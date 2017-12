Detinguda una menor per robar mòbils amb les dents d'una botiga Apple

Juntament amb un menor de 13 anys, va robar deu mòbils valorats en més de 10.000 euros

13/12/2017

La Policia Nacional ha detingut una menor de 16 anys que, juntament amb un menor de 13, va robar deu mòbils valorats en més de 10.000 euros a la botiga de l'empresa Apple de Puerta del Sol, Madrid, mossegant els cables que ancoren els telèfons a les taules, han confirmat fonts de la Prefectura Superior de Policia. Els fets van ocórrer durant quatre dies de finals de novembre i principis de desembre.



El modus operandi era sempre el mateix: aprofitaven que no hi havia a prop cap vigilant de seguretat per mossegar els cables que subjecten els telèfons a les taules, normalment els més nous i cars, i sortien corrent. La Policia va identificar i va localitzar els dos menors, de nacionalitat romanesa, el passat 6 de desembre, tot i que només va detenir a la noia perquè el menor té menys de 14 anys i, per tant, no se'l pot imputar. La menor va passar a disposició de la Fiscalia de Menors.



Les fonts han precisat que de moment no es té constància que pertanyin a la banda de ciutadans de la mateixa nacionalitat que a principis d'any va perpetrar diversos robatoris al mateix establiment.