Absolt de violació el jove que es va ficar al llit amb la mare d'un amic

La sentència conclou que «la denúncia pot estar afectada per sentiments, com penediment o vergonya, que incidirien en la seva fiabilitat»

Agències

Actualitzada 13/12/2017 a les 18:36

La secció tercera de l'Audiència Provincial de València ha absolt del delicte d'agressió sexual a un home de 26 anys que va mantenir relacions sexuals amb la mare d'un amic i va ser denunciat posteriorment. En la sentència, feta pública pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), la sala considera que no s'ha acreditat suficientment que les relacions que van mantenir l'acusat i la denunciant haguessin tingut lloc sense el consentiment d'aquesta. Es rebutja així la petició de condemna de deu anys de presó sol·licitada pel Ministeri Fiscal.



Tant l'acusat com la denunciant són de nacionalitat colombiana i els fets es van produir en la nit del 31 de desembre de 2014 a l'1 de gener de 2015, quan l'acusat estava amb uns amics en una discoteca de Port de Sagunt. Al voltant de les 6 de la matinada va sortir de l'establiment amb Encarnación per acompanyar-la al seu domicili i tots dos van mantenir relacions sexuals.



L'absolució es fonamenta en el fet que «no s'ha acreditat suficientment que les relacions que van mantenir l'acusat i la denunciant s'haguessin produït sense el consentiment d'aquesta, bé perquè l'acusat la immobilitzava mitjançant la força o bé perquè la mateixa estava incapacitada per una prèvia i abundant ingesta de begudes alcohòliques». La dona va denunciar els fets a la Comissaria de Policia de Sagunt a les 20.30 hores del 5 de gener de 2015 i va ser examinada a l'Hospital de Sagunt a les 17.21 hores del mateix dia.



Els magistrats entenen que «no es pot desconèixer que la mateixa denunciant va reconèixer que aquesta nit (la de cap d'any) estava anímicament afectada pel fet que el seu fill no hagués anat a visitar-la i que com a conseqüència d'això va decidir sortir sola i anar a una discoteca on, pel que sembla, els clients eren majoritàriament de l'edat del seu fill».



«La denunciant va manifestar que estava a la barra parlant amb una cambrera, tot i que un testimoni va manifestar que també va buscar el contacte amb el grup de joves entre els quals estaven el mateix testimoni i l'acusat, arribant a accedir a fer-se alguna fotografia», segons detalla la sentència.



«Aquest estat d'ànim especial pot arribar a explicar situacions (com que decidís mantenir relacions sexuals amb un amic del seu fill), que en altres condicions no s'haguessin plantejat, de la mateixa manera que la denúncia pot estar afectada per sentiments (com penediment, vergonya, despit o similars), que incidirien en la seva fiabilitat i que resultarien menys explicables si la trobada no s'hagués produït amb un amic del seu fill», afegeix. La sala indica, a més, que «la mateixa denunciant, en justificar el retard a l'hora d'interposar la denúncia, també va fer referència a la por a la reacció del seu fill si arribava a conèixer els fets».



«Tampoc resulta consistent la reacció de la denunciant després dels fets, ja que una vegada desperta i conscient del succeït, afirma que no vol denunciar per temor a la reacció del seu fill, encara que el mateix dia li relata el succeït a un amic». «I malgrat aquest retard, diu haver conservat amb cura la roba que vestia o la roba del llit on es van produir els fets amb la finalitat que poguessin ser analitzades quan interposés la denúncia», recull la sentència.



A més, «si la voluntat de la denunciant va ser doblegada per la força, tampoc es van detectar, com va al·legar la defensa, una altra classe de lesions que denotessin aquest forceig o subjecció per immobilitzar-la».