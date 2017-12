Un vi de la DOQ Priorat al sopar oficial dels Premis Nobel 2017

Formiga de Vellut 2014 de Clos Galena, va ser un dels protagonistes a la taula del sopar de Gal·la

Actualitzada 13/12/2017 a les 13:11



El vi de la DOQ Priorat, Formiga de Vellut 2014 de Clos Galena, va ser l’escollit per acompanyar el sopar oficial dels Premis Nobel 2017 que ha tingut lloc aquest dilluns a Estocolm.



Merche Dalmau, propietària del celler Clos Galena, ha destacat que «és un orgull, una satisfacció i un gran privilegi. El vi Formiga de Vellut al celler, al Priorat i al territori està present en les ments més privilegiades de la terra» i ha afegit que «Clos Galena és i estarà en cercles de debat on l’excel·lència sempre és present sense oblidar la responsabilitat social que com a marca tenim amb actes solidaris, fundacions benèfiques, fòrums empresarials i projectes culturals com el Projecte Art i Vi». Dalmau ha destacat que «és un vi que fa de fil conductor amb la societat».



El vi està elaborat amb garnatxa, carinyena i sirà, és un vi ecològic, un celller que controla molt la seva producció a 1 kg per cep i amb selecció manual del raïm. Actualment el celler exporta a 29 països.



«Fem gran vins de molta complexitat, però amb el meu marit teníem clar que volíem fer un vi que servir d’accés a Clos Galena i realment a la gent li agrada molt» ha afirmat Dalmau al mitjà especialitzat en enologia vadevins.cat.



Reivindicació ecològica

El nom i l’etiqueta de Formiga De Vellut 2014 de Clos Galena és una reivindicació a la feina respectuosa amb el Medi Ambient donat que «a les finques ecològiques es poden veure les formigues. A les altres no perquè els productes químics per tractar la vinya les mates» conclou la directora del celler.



Dalmau apunta que haver estat escollits per aquest sopar de projecció internacional «és un reconeixement per tota la feina que hem fet al Priorat per donar a conèixer els nostres vins així com també per la meva situació personal al celler. El meu marit, que era el meu company en aquest projecte, va patir un càncer els últims 5 anys i va morir el passat mes d’abril i veure que ara ens arriba això és una mena de premi” afegeix la propietària i directora de Clos Galena.



Altres vins protagonistes del sopar van ser Taittinger Brut Réserve i Viña Errázuriz Late Harvest Sauvignon Blanc 2016.