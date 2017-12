L'Associació d'examinadors de trànsit desconvoca la vaga a Espanya però la UGT valorarà si la manté a Catalunya

Fonts del sindicat expliquen que d'entrada no estan d'acord amb abandonar l'aturada, que es va iniciar fa sis mesos

Actualitzada 13/12/2017 a les 13:11

Els examinadors de trànsit han desconvocat la vaga a tota Espanya després de sis mesos d’aturades. Ho ha anunciat aquest dimecres al migdia l'associació d'examinadors de trànsit Asextra, després de reunir-se amb tots els grups del Congrés excepte el PP. Però la vaga d'examinadors que estava convocada només a Catalunya per la UGT de moment es manté. El sindicat decidirà en els propers dies si també la desconvoca. Fonts de la UGT han explicat a l'ACN que d'entrada no estan d'acord amb abandonar l'aturada, ja que el govern espanyol no hauria accedit a les millores que reclamaven. Tot i que la UGT no té una representació majoritària entre els examinadors a Catalunya, aquests es podrien acollir a l'aturada si ho volguessin.