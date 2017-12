Empresaris espanyols recullen diners per pagar la gira antiindependentista de Manuel Valls

L'exprimer ministre participa en actes de Ciutadans amb un discurs de suport a la unitat d’Espanya

Actualitzada 13/12/2017 a les 12:13

El Círculo de Empresarios va demanar suport a companyies de l'Íbex-35 per obtenir el finançament necessari per «cobrir les despeses associades» a actes de la gira antiindependentista de l’exprimer ministre francèsManuel Valls segons publica avui Elnacional.cat Aquesta recaptació va adreçada a afrontar les despeses on l’exprimer ministre socialista francès és el protagonista d’actes diversos a favor de la unitat d’Espanya de la mà de Ciutadans tal i com es després d’un correu electrònic firmat pel secretari general de El Círculo, Jesús Sáinz Muñoz al què el mitjà digital ha tingut accès.El correu en qüestió parla de dues conferències que van tenir lloc aquest dilluns 11 al migdia a Madrid i a Barcelona, esdeveniments emmarcats en la campanya electoral del 21-D. Al correu, Jesús Sáinz explica als seus interlocutors que el Círculo de Empresarios considera «d'extraordinària importància que els ciutadans espanyols, i especialment els catalans amb vista a les eleccions autonòmiques del 21 de desembre, coneguin la seva opinió sobre el futur de Catalunya com a part integrant d'Espanya en el futur de la UE». En aquest sentit, el Cercle d'Empresaris no amaga que l'objectiu de la presència del polític francès és influir en les eleccions catalanes contra l'independentisme.Valls també es va reunir amb Miquel Iceta, candidat del PSC a la presidència de la Generalitat el passat dilluns 11. El polític d’ascendència catalana té previst també participar en un míting de Ciutadans aquest dissabte a Barcelona on també hi participarà l’escriptor Mario Vargas Llosa així com un col·loqui independentista organitzat per Societat Civil Catalana.Manuel Valls ha esdevingut un habitual en els actes polítics d'aquesta campanya mitjançant conferències i entrevistes amb un discurs de suport a la unitat d’Espanya i esgrimint raons contra l’independentisme.