Detingut per abandonar una coneguda al cotxe mentre patia un infart

L'arrestat, de 58 anys, està sent investigat per un delicte d'omissió del deure de socórrer

Agències

Actualitzada 12/12/2017 a les 17:58

Agents de la Policia Nacional han detingut a Alacant un home que, suposadament, va abandonar una coneguda quan estava patint un infart que li va causar la mort, la va deixar sola en un vehicle a la zona del cementiri, i va marxar sense avisar els serveis mèdics. Segons ha informat la Policia, a l'arrestat, de 58 anys i detingut aquest dilluns, està sent investigat per un delicte d'omissió del deure de socórrer. Una trucada al 091 va ser la que va alertar a la Policia sobre l'aparició d'una dona morta a l'interior d'un vehicle a la zona del cementiri.



La investigació va començar divendres després de la trucada rebuda per la Sala Operativa del 091 de la Policia Nacional d'Alacant, on s'alertava de l'aparició del cadàver. Immediatament, es va fer càrrec de la investigació el grup d'homicidis de la Brigada de la Policia Judicial d'Alacant. Tot i que la mort es va produir com a conseqüència d'una aturada cardíaca, els agents van concretar que la dona estava en companyia d'un home quan va patir l'atac, per la qual cosa van centrar la investigació a esbrinar la identitat del subjecte.



Dies després, els investigadors van esbrinar la identitat de l'ara detingut, un home de 58 anys i conegut de la víctima que es trobava al lloc dels fets en el moment del succés i que va marxar «sense ajudar», segons la Policia. Els cossos de seguretat van citar a l'acusat a la Comissaria Provincial d'Alacant on va ser detingut com a presumpte autor d'un delicte d'omissió del deure de socórrer.