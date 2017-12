Detingut un home a Vinaròs acusat d'un delicte de fabricació d'armes il·legals

Imatge general de les armes confiscades en la detenció d'un home a Vinaròs, acusat d'un delicte de fabricació no autoritzada d'armes, dipòsit il·legal d'armes i munició.

Emmagatzemava al seu garatge sis armes curtes, un revòlver, dues caixes de pólvora, cartutxos recarregats artesanalment, una carabina d'aire comprimit i un segon rifle modificat

Actualitzada 13/12/2017 a les 17:16

La Guàrdia Civil ha detingut una persona a Vinaròs (Baix Maestrat) acusat d'un presumpte delicte de fabricació no autoritzada d'armes, dipòsit il·legal d'armes i munició. Segons que ha informat aquest dimecres el cos a través d'un nota de premsa, l'actuació es va iniciar quan es va tenir coneixement que una persona havia estat detinguda pels agents per un fet delictiu i que el detingut podria trobar-se implicat en un delicte de fabricació d'armes. Davant aquesta circumstància els agents varen localitzar un garatge propietat del detingut i després de realitzar un escorcoll varen trobar sis armes curtes dissenyades en la modalitat de monotret, un revòlver de les mateixes característiques que l'anterior, quatre canons de divers calibre, dues caixes d'impulsió de pólvora amb fulminant, cartutxos recarregats artesanalment, una carabina d'aire comprimit i un segon rifle modificat.



El jutjat d'instrucció número 4 de Vinaròs instrueix les diligències contra el detingut, un home de 57 anys d'edat. A través del comunicat, la Guàrdia Civil ha informat que és el cos que té encomanada en exclusiva la competència estatal, sobre el control de les armes i explosius, i que, com a conseqüència d'això, exerceix un control exhaustiu, fent un seguiment molt estret de qualsevol tipus de conducta il·legal.