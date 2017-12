Catalunya i què és el 155, entre els temes més 'buscats' a Google aquest 2017 a Espanya

El popular cercador ha elaborat el rànquing d'allò que els seus usuaris tenien més interesses a trobar en funció del país on són

Actualitzada 13/12/2017 a les 14:56

La paraula 'Cataluña' ha estat la més buscada a Google a l'Estat espanyol al llarg de 2017 pel que fa als conceptes considerats com a 'generals'. Així ho indica el rànquing que la multinacional ha elaborat i en què es mostren els interessos dels usuaris arreu del món.Per darrere de Catalunya hi ha l'atemptat de Barcelona del mes d'agost i, en tercer lloc, Bimba Bosé, la model desapareguda aquest any a causa d'una malaltia.De fet Bosé ocupa el primer lloc en l'apartat de 'personalitats' i darrere d'ella, Carles Puigdemont, com a persona amb més cerques aquest 2017. El president català ocupa el quart lloc com a tema de cerca d'interès general.Sota el concepte de 'què és?', el tema més buscat durant el 2017 ha estat l'article 155, En segon lloc apareix una cerca relacionada amb la Seguretat Social: 'què és TGSS' i li segueix com a tema d'interès, 'què és DUI?'. Encara en l'àmbit temàtic del procés sobiranista català, en aquest mateix apartat, els usuaris han buscat què és la CUP com a cinqué tema, per darrere de 'Què és el lupus?'.