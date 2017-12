VOX recorre contra la llibertat sota fiança dels sis consellers destituïts i de Carme Forcadell

El partit d'ultradreta, que és acusació popular, considera que hi ha risc de fuga, de reiteració delictiva i de destrucció, alteració o ocultació de proves

Pol Solà

Actualitzada 12/12/2017 a les 12:23

El partit d'ultradreta VOX ha presentat aquest dimarts al matí davant del Tribunal Suprem un recurs contra la llibertat sota fiança del consellers destituïts Raül Romeva, Carles Mundó, Dolors Bassa, Meritxell Borràs, Jordi Turull i Josep Rull i un altre pels mateixos fets referits a la presidenta del Parlament Carme Forcadell. Al·lega que hi ha risc de fuga a Bèlgica, de destrucció de proves com documents que siguin a casa seva i de reiteració delictiva perquè es presenten a les eleccions amb programes independentistes.



Segons el partit, el risc de fuga es basa en la interlocutòria de la magistrada de l'Audiència Nacional espanyola Carmen Lamela del 2 de novembre, que assegurava que «els investigats operen dins d'un grup perfectament organitzat de persones , recolzats per associacions sobiranistes amb poder i capacitat per a auxiliar-los en la seva possible fugida de la justícia». En el recurs es considera que «els investigats compten amb la base a Bèlgica, nodrida de quantiosos recursos, finançament i suports logístics que els podrien proporcionar els fugits Carles Puigdemont, Antoni Comín, Meritxell Serret, Lluís Puig i Clara Ponsatí, investigats també en aquesta causa i amb els quals, com s'ha acreditat indiciàriament, hi ha un designi i pla delictiu comú, minuciosament dissenyat i executat». Finalment, s'assenyala en el recurs, que «la celeritat i facilitat amb la qual els investigats han aportat les seves fiances, que sumen diversos centenars de milers d'euros, és també demostrativa de l'existència de quantiosos recursos a disposició del grup, que bé poden servir per facilitar una fugida internacional com la protagonitzada pels seus companys fugits».



El recurs també assenyala el risc de reiteració delictiva. «Els propis actes dels investigats una vegada posats en llibertat, en participar en diversos mítings electorals i expressar la seva voluntat de seguir endavant amb la secessió de Catalunya d'una manera o altra, són demostratius que no ha desaparegut el risc de reiteració delictiva si arribat el cas fossin elegits per a llocs polítics o executius en les pròximes eleccions». «Mostra evident d'això és el suport exprés, personal i públic que els investigats, als quals se'ls ha facilitat la llibertat provisional sota fiança, han mostrat als que es troben fugats», s'afirma en el recurs.



Finalment, en el recurs s'argumenta també el risc de destrucció, alteració o ocultació de proves. «No és especulatiu, sinó molt lògic suposar que els investigats ara alliberats puguin recolzar-se en la base logística i operativa belga ja esmentada per, juntament amb els allí fugats, destruir o obstaculitzar l'obtenció de documentació» relativa al procés, que «amb tota probabilitat s'ha traslladat a aquest país». «Si es tracta d'un grup organitzat de forma metòdica i minuciosa, com s'ha dit en les resolucions judicials anteriors a aquesta causa, i dividit en diversos subgrups de cara a donar una resposta diversa però coordinada a la instrucció judicial, el risc de destrucció de proves és idèntic en uns i altres, ja que tots ells actuen en concert i recolzant-se entre si en les diverses àrees d'una actuació delictiva organitzada», afirma el partit. L'escrit diu que gran part de la documentació probatòria ha estat confiscada per la policia judicial a domicilis i despatxos particulars, als quals tornaran a tenir accés novament en trobar-se en llibertat, o documentació o arxius que es troben dipositats en organismes, associacions o fins i tot caixes de seguretat «a les quals només tindran accés per a la seva ocultació, destrucció o manipulació una vegada estan en llibertat».



Per tot això, VOX sol·licita al magistrat Llarena que acordi novament la presó provisional, comunicada i sense fiança, de Raül Romeva, Carles Mundó, Dolors Bassa, Meritxell Borràs, Jordi Turull i Josep Rull. En el recurs, VOX també mostra la conformitat amb el manteniment acordat de la mesura cautelar de presó provisional, comunicada i sense fiança d'Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Jordi Sánchez i Jordi Cuixart.



Alhora, la formació també ha presentat aquest dimarts al matí un recurs sol·licitant la revocació de la llibertat de Carme Forcadell per «frau processal i intencionalitat de reiteració delictiva». Segons el partit, el decret de llibertat va ser perquè la presidenta de la cambra catalana va manifestar al magistrat instructor de la causa que «renunciava als objectius colpistes, que acatava l'aplicació de l'article 155 de la Constitució, que la declaració d'independència era merament simbòlica i que no tenia cap intenció de continuar amb l'activitat delictiva de rebel·lió i sedició contra l'estat». No obstant això, ara Forcadell forma part de la candidatura d'ERC, i «per tant és evident que la investigada ha mentit en la seva declaració i no té la més mínima voluntat ni intenció de renunciar a la reiteració delictiva de la rebel·lió sediciosa de la qual és autora al costat d'altres investigats», afirma Pedro Fernández, vicesecretari jurídic de VOX.