Puigdemont, disposat a «córrer el risc» de ser detingut per tornar a Palau si es respecten els resultats del 21-D

El cap de llista de JxCat fa una crida a la negociació «permanent» i «sense caducitat» amb l'Estat: «Que la nostra fermesa no ens faci desviar del diàleg»

Actualitzada 12/12/2017 a les 13:19

El cap de llista de Junts per Catalunya (JxCat), Carles Puigdemont, s'ha mostrat disposat a «córrer el risc» de ser detingut per tornar al Palau de la Generalitat, després d'una eventual investidura com a president, si es respecten els resultats de les eleccions del 21-D. En una roda de premsa a l'ACN, amb connexió en directe des de Brussel·les, al president destituït ha assegurat aquest dimarts al matí que «no hi ha cap altra possibilitat» que anar a la investidura, i que si és escollit president ha d'estar a Palau. D'altra banda, Puigdemont ha fet una crida a la negociació «permanent» i «sense caducitat» amb l'Estat. «Que la nostra fermesa no ens faci desviar del diàleg», ha subratllat. A més, el candidat de JxCat ha sentenciat que no hi ha «cap discrepància» amb ERC per a restituir el Govern «legítim» en cas de victòria independentista el 21-D.