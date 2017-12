Les mascotes deixaran de ser béns immobles, susceptibles d'embargaments o herències

La proposta, portada al ple pel PP, ha estat recolzada de manera unànime pels partits

12/12/2017

El Congrés ha admès aquest dimarts a tràmit una proposició de llei, amb suport de tots els grups, per canviar el règim jurídic dels animals de companyia amb l'objectiu que deixin de ser considerats «béns immobles», susceptibles de formar part d'herències, embargaments o tractes de divorci.



Segons aquest text, passaran a tenir estatus jurídic d'«éssers vius dotats de sensibilitat», diferent al de les coses i les plantes.



La proposta, portada al ple pel PP i recolzada de manera unànime pels grups, modificarà el règim jurídic dels animals de companyia en el Codi Civil, la llei Hipotecària i la llei d'Enjudiciament Civil, per donar a les mascotes una consideració similar a la qual han obtingut en les modificacions dels codis civils de França (2015) i Portugal (2017).



Segons ha explicat el diputat del PP, Avelino Barrionuevo, encarregat de defensar la proposició, el canvi de consideració dels animals domèstics en el Codi Civil implicarà que, en ser «éssers vius dotats de sensibilitat», puguin comptar amb protecció i el seu abandó o maltractament sigui considerat «delicte».



Pel que fa a la llei hipotecària, els préstecs no podran comprendre als animals domèstics, ni tampoc podran ser subjectes d'embargament quan així ho sigui l'habitatge.



Quant a la modificació de la llei d'Enjudiciament Civil, implicarà que, després d'un divorci, es faci una assignació de custòdia de la mascota en la qual prevalgui el benestar de l'animal.



Encara que tots els grups de l'oposició han manifestat el seu suport a la norma, també han coincidit que «es queda curta per protegir els animals de companyia i ha de ser molt més exigent en diversos aspectes».



Seguint el debat parlamentari estaven multitud d'associacions animalistas, o el partit PACMA, que reclama que s'engegui una llei general de benestar i protecció dels animals, que denominen «Llei Zero», i que han presentat amb l'aval de 175.000 signatures.



La norma promou, entre uns altres, «impedir el sacrifici massiu d'animals abandonats en gosseres; la cria indiscriminada en condicions d'insalubritat i amuntegament per a la seva venda en tendes, la seva explotació en granges, el seu ús en espectacles o la seva utilització en pràctiques cruels, violentes i innecessàries, com la caça».



Per la seva banda, l'Associació Parlamentària en Defensa dels Drets dels Animals (APDDA) ha recolzat la «descosificació» dels animals en el Codi Civil, si bé ha demanat als parlamentaris animalistas que presentin esmenes perquè aquest règim protector s'estengui a més àmbits.