Investiguen la mort d'un home seccionat per la porta d'un garatge

Imatge del número 1 del carrer José Sánchez Rubio, Torrelodones, on va tenir lloc el succés.

Redacció

Actualitzada 11/12/2017 a les 18:25

La Guàrdia Civil investiga la mort d'un home que va morir seccionat per la porta automàtica d'un pàrquing d'una urbanització de Torrelodones, Madrid. Fonts de la Benemèrita han informat que el succés sembla accidental, i que va tenir lloc durant la mitjanit de divendres, una unitat de l'UVI del Servei d'Emergències de la Comunidad es va personar al lloc dels fets per atendre la víctima de 51 anys.



Allà van trobar el cos sense vida de M.A.M.J., del qual s'havia desprès el cap i un peu, que va ser traslladat al tanatori de Collado Villalba on se li va practicar l'autòpsia.