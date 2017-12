Condemnats a un any de presó els agressors d'una dona embarassada amb nicab a Barcelona

Els processats han estat condemnats a un any de presó pel delicte d'odi i discriminació

Un jutjat de Barcelona ha condemnat dos homes a un any de presó per agredir una dona embarassada que vestia un nicab a Ciutat Vella l'agost de l'any passat. Se'ls condemna per un delicte d'odi i discriminació, a més d'un de lleu de lesions. L'Ajuntament va exercir d'acusació popular per la seva clara connotació 'islamòfoba', ha recordat en un comunicat. Els autors de l'agressió van ser detinguts per la Guàrdia Urbana el 29 d'agost del 2016, que va comprovar que tenien antecedents relacionats amb la pertinença a grups radicals d'extrema dreta en l'àmbit esportiu. Acte seguit ho va posar el cas en coneixement del Fiscal coordinador de la Fiscalia Provincial de Barcelona de Delictes d'Odi i Discriminació.



Els processats han estat condemnats a un any de presó pel delicte d'odi i discriminació contemplat a l'article 510.2 del Codi Penal. Ja han indemnitzat la víctima i han pagat les multes imposades.



El tinent d'alcaldia de Drets de Ciutadania, Jaume Asens, ha opinat que aquesta sentència és no només un acte de «reparació» per a la víctima i els seus familiars, sinó també un «missatge de prevenció dirigit al conjunt de la ciutadania per evitar que fets com aquest no es tornin a repetir».



Durant aquest mandat, l'Ajuntament s'ha dotat d'un pla per a la lluita contra la islamofòbia en un context en què els delictes d'odi han repuntat en els darrers anys. A la demarcació de Barcelona, entre el 2014 i el 2015 es va registrar un augment del 19%, i d'un 40% en relació al 2013.



El pla aposta per la sensibilització i per la garantia de drets a través de l'Oficina per a la No Discriminació i d'una millor coordinació amb la Fiscalia, arribant a litigar en casos especialment significatius. La mesura també contempla la creació d'un observatori de delictes i discursos d'odi que publicarà un informa anual.