Alerten que Catalunya té més de mig milió de treballadors amb ingressos per sota dels necessaris per una vida digna

Uns 600.000 assalariats no arriben als 1.171 euros, el llindar per poder desenvolupar una vida digna

Actualitzada 12/12/2017 a les 11:44

La Taula del Tercer Sector ha alertat aquest dimarts que més de mig milió de treballadors a Catalunya no ingressen prou per dur una vida digna. A més, segons un informe, el 2016 el nombre de treballadors pobres va créixer en quasi 30.000 persones des del 2013.



L’informe sosté que la recuperació econòmica que s’està produint no es tradueix en creació d’ocupació neta i de qualitat. Continua existint una elevada taxa d’atur juvenil, una creixent taxa de temporalitat i de parcialitat dels contractes laborals, baixos salaris, impossibilitat d’accedir a un habitatge i reducció dels recursos destinats als sistemes de protecció social.



L’informe presentat per la Taula del Tercer Sector destaca que a Catalunya, 234.600 assalariats van guanyar un salari mig mensual inferior a 710 euros, dels quals el 90% amb una jornada a temps parcial, 240.700 assalariats un salari mig mensual situat entre 710 euros i 1.003 euros, dels quals un 51,1% a temps complert. Segons la mateixa estadística, el salari mitjà mensual brut català és de 1.952 euros. Per tant, es podria afirmar que al 60% (1.171 euros), considerat el llindar per poder desenvolupat una vida decent com fixa la Carta Social Europea, no hi arriben entre 475.300 i 692.000 assalariats. Les xifres de treball temporal involuntari (23% dels ocupats) situen l’estat espanyol a la cua del conjunt de la Unió Europea.



Segons la taxa de risc de pobresa elaborada per l’INE (Instituto Nacional de Estadística), a Catalunya l’any 2016, un 12,6% d’homes ocupats (218.500) i el 11,2% de dones ocupades (167.100) tenen una renda disponible equivalent (calculada segons la de l’any anterior) per sota del llindar de risc de pobresa, és a dir, uns 385.000 en total. Entre 2013 y 2016, tot i que es redueix el percentatge d’ocupats en risc de pobresa, el valor absolut augmenta, concretament l’any 2016 hi ha 29.100 més ocupats en aquesta situació que l’any 2013.



L'informe sosté que el treball és un promotor d’inclusió social i de salut mental i, perquè segueixi sent així, cal que les variables relacionades amb la retribució econòmica, l’estabilitat laboral, la confiança i la seguretat es donin de forma coherent i segura. L'informe conclou que les persones amb precarietat laboral presenten un risc entre 2 i 7 vegades major de patir depressió.



La Taula del Tercer Sector Social adverteix que les polítiques d’ocupació, s’han d’adequar a les necessitats dels diferents col·lectius, especialment, aquells més vulnerables pel que fa al seu accés a l’ocupació de qualitat (persones joves, majors de 55 anys, treballadors pobres, dones, discapacitats), i «han de situar-se en un lloc central de totes les polítiques públiques per reduir les desigualtats i fer front als reptes de futur».