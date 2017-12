La Fiscalia de Delictes d'Odi obre una investigació per les piulades homòfobes contra Iceta

El director de l'Institut de Nanotecnologia de la UB dimiteix del càrrec i es disculpa per haver dit que el líder del PSC té els «esfínters dilatats»

Actualitzada 11/12/2017 a les 17:21

La Fiscalia de Delictes d'odi i discriminació de Barcelona ha obert d'ofici diligències d'investigació contra el professor de la UB Jordi Borrell per les piulades homòfobes contra el candidat del PSC a la Generalitat, Miquel Iceta. En un comunicat, el ministeri públic diu que ha obert una investigació pel delicte 510.2.a del Codi Penal, que castiga els que lesionin la dignitat, humiliïn, menyspreïn o desacreditin a persones per la seva orientació sexual.



Borrell va dir en diverses piulades que el socialista tenia «esfínters dilatats» i el qualificava de «ser repugnant». Borrell va esborrar les piulades i s'ha disculpat públicament també a través d'una piulada a «totes les persones que es van ofendre amb raó» i «especialment» a Miquel Iceta. «No sóc homòfob, ni molt menys. El tweet va ser una ficada de pota», es justifica Borrell.



A més, ha deixat el càrrec de director de l'Institut de Nanociència i Nanotecnologia, segons ha informat aquest dilluns al migdia la Universitat de Barcelona. Per la seva banda, la UB i el seu rector, Joan Elias, han qualificat les expressions del professor d'«inacceptables i alienes als valors universitaris».