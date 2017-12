El PSOE vol portar a Évole, Serrat o Coixet a la comissió que ha de discutir el model territorial al Congrés

La llista de compareixences que han demanat els socialistes inclou també els presidents autonòmics i els 'pares' de la Constitució

Redacció

Actualitzada 08/12/2017 a les 11:57

El PSOE va registrar dijous al Congrés el seu pla de treball per la comissió per a la reforma del model territorial que es va pactar amb el PP com a compromís previ a l'aplicació consensuada de l'article 155 de la Constitució a Catalunya.



El PSOE explica que busca que la comissió tingui un caràcter «obert a la societat» i, per això, vol citar a experts constitucionalistes, historiadors, periodistes, filòsofs, sociòlegs i economistes, entre d'altres.



Els socialistes han sol·licitat un bloc de compareixences institucionals que consideren que haurien d'acordar-se entre els diferents grups i que inclou als 'pares' de la Constitució, a membres de l'actual Govern i d'executius anteriors i a presidents autonòmics.



Així mateix, el PSOE vol citar a representants de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP), a les principals organitzacions sindicals i empresarials, a les Acadèmies de les Llengües i a l'Institut Cervantes.



En un comunicat, el PSOE explica que també busca que la comissió sigui un «llit» de les noves demandes ciutadanes i, per això, ha optat per reclamar la presència en seu parlamentària d'experts constitucionalistes, com Javier García Roca; filòsofs, com Adela Cortina; historiadors, com a Sant Juliá; sociòlegs, com Belén Barreiro, expresident del Centre de Recerques Sociològiques (CIS); i politòlegs, com Pablo Simón.



També vol cridar a economistes, com Antón Costas; representants de diferents organitzacions socials, com Intermón-Oxfam; persones de l'àmbit de la cultura, com Joan Manuel Serrat o Isabel Coixet; periodistes, com Iñaki Gabilondo, Jordi Évole o Xavier Sardá; així com directors dels principals periòdics i diaris digitals.



En el seu pla de treball, el grup que capitaneja Margarita Robles assenyala que la fase de compareixences ha de culminar en un termini de sis mesos, per a això veu necessari poder treballar en el mes de gener, inhàbil a efectes parlamentaris, i celebrar una mitjana d'entre quatre i sis compareixences setmanals.