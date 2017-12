El portaveu europeu del PP s'emprenya amb la policia belga i afirma que l'estelada és «il·legal»

Esteban González Pons també es queixa per la xifra de manifestants que l'estament policial va donar de la manifestació a Brussel·les

Esta foto es indignante y exige una explicación oficial de Bélgica:

1. Estos policías pasaron en 1 minuto de dar 10.000 manifestantes a 45.000

2. Esa ni siquiera es la bandera de Cataluña, sino una ilegal que representa la ruptura de España. pic.twitter.com/Sn25cbJP6g — González Pons (@gonzalezpons) 8 de diciembre de 2017

L'eurodiputat i portaveu del PP al Parlament Europeu, Esteban González Pons ha mostrat a través de les xarxes socials, en francès i en castellà, el seu emprenyament per una imatge de la jornada de dijous a Brussel·les, quan més de 45.000 persones van assistir a la manifestació pro independentista.A la imatge, que González Pons qualifica d'escandalosa (en la traducció castellana la considera, «indignant»), es veu un vehicle de la policial belga amb una bandera estelada a un dels vidres laterals. Al costat hi ha diversos agents i la fotografia dona a entendre un gest de simpatia dels policies cap als manifestants.L'eurodiputat popular «exigeix» una explicació a les autoritats belgues per diverses raons. La primera és per la modificació de la xifra de manifestants (la primera que es va donar era de 10.000 i, posteriorment, es va indicar que eren més de 45.000). I l'altra explicació la demana per la presència de la bandera estelada al cotxe policial, una bandera que segons González Pons, és «il·legal i representa la ruptura d'Espanya».