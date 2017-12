Detingut per demanar vídeos eròtics a 140 menors simulant ser una nena de 13 anys

Per intentar convèncer als menors i guanyar-se la seva confiança, l'arrestat va enviar vídeos on es veia una menor masturbant-se

EFE

Actualitzada 06/12/2017 a les 20:32

La Policia ha detingut a Sevilla a un home de 35 anys, amb antecedents, que navegant per internet es va fer passar per una nena de 13 anys i va aconseguir contactar amb més de 140 menors, a les quals demanava en un primer moment amistat per posteriorment demanar fotografies i vídeos de contingut sexual. Per intentar convèncer als menors, l'arrestat va arribar a enviar vídeos on es veia una menor masturbant-se, segons ha indicat la Policia Nacional en un comunicat. Un cop guanyada la seva confiança, l'arrestat intentava quedar amb les seves víctimes per practicar sexe, bé de forma voluntària o bé mitjançant amenaces de fer públiques les fotos o vídeos que ja tenia d'ells.



La investigació va començar el 5 de novembre gràcies a la denúncia presentada pel pare d'un menor, qui va alertar que el seu fill havia estat enganyat per un usuari d'una coneguda xarxa social que, després de simular ser una nena de 13 anys, li va demanar fotos de caràcter íntim i seguir el contacte a través d'una aplicació de missatgeria instantània pel telèfon mòbil.



A aquesta denúncia li va succeir una segona dies més tard, en la qual el pare d'un altre nen de 12 anys va manifestar que l'usuari d'una xarxa social, seguint la mateixa manera d'actuar que en l'altra denúncia, estava incitant al seu fill a què li enviés fotos sexuals.



Després d'analitzar les denúncies, els agents van poder determinar que l'arrestat utilitzava perfils falsos a les xarxes socials més populars entre els adolescents per captar a les seves víctimes i després demanar arxius de caràcter sexual. La majoria de les víctimes resideixen a la capital sevillana. Les primeres diligències van permetre esbrinar que després del perfil investigat en les dues denúncies, i que suposadament corresponia a una adolescent, es trobava un adult resident a Sevilla amb antecedents policials per delictes similars.



Finalment els agents el van localitzar i el van detenir quan passejava pels voltants del seu domicili. Portava un telèfon mòbil que va ser intervingut i en el qual, després d'una primera anàlisi, s'ha pogut determinar que va contactar amb almenys 140 menors. El detingut ha passat a la disposició de l'autoritat judicial, que ha decretat el seu ingrés a la presó.