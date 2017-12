Un periodista de TV3 lamenta el tracte que han de donar a la manifestació de Brussel·les

El reusenc Joan Ramon Vallvé es queixa que només poden oferir un minut en directe cada mitja hora

Actualitzada 07/12/2017 a les 14:40

Fa 30 anys que treballo a TV3. És possiblement el dia més trist. Només podem oferir un minut en directe cada mitja hora de milers de catalans a Brusel•les. No ens podem agenollar companys. — Joan Ramon Vallvé (@joanRvallve) 7 de desembre de 2017

És periodísticament molt dolorós comprovar com les privades espanyoles poden retransmetre tota la manifestació de Brussel.les, però TV3, fiscalitzada i cosida a recursos que ens demanen "modular el dret a la llibertat d'expressió", no. pic.twitter.com/lIniS1eYeX — david bassa (@david_bassa) 7 de desembre de 2017

Joan Ramon Vallvé, el periodista reusenc especialitzat en esports ha realitzat aquest dijous una piulada que ha encès les xarxes amb nombroses mostres de suport.El periodista ha afirmat que, després de 30 anys treballant a TV3, aquest dijous era segurament el dia més trist per les restriccions a què ha estat sotmesa la televisió pública catalana a causa de les decisions de la Junta Electoral.Vallvé ha explicat que per fer la cobertura de la manifestació de milers de catalans a Brussel·les, TV3 tan sols pot realitzar una connexió en directe d'un minut de durada cada mitja hora.El periodista finalitza el seu missatge reclamant als companys de professió una reacció davant aquesta situació que menysté l'exercici professional del periodisme, «no ens podem agenollar».El reusenc, però, no ha estat l'únic periodista que ha lamentat la situació que pateix la televisió pública catalana: