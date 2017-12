Una parella homosexual pateix una brutal agressió pels carrers de Barcelona

«Diversos nois van baixar d'un cotxe cridant-los 'maricones de mierda os vamos a matar'», una de les víctimes va quedar inconscient

Agències

Actualitzada 06/12/2017 a les 20:34

Un jove madrileny de 30 anys i la seva parella de Barcelona van patir una agressió homòfoba a Barcelona aquest diumenge quan tornaven a casa de matinada, ha informat l'associació Arcópoli. «Diversos nois van baixar d'un cotxe cridant-los 'maricones de mierda os vamos a matar', els van propinar cops de puny tirant-los a terra fins que van poder fugir perquè els van fer creure que venia la policia», ha relatat l'associació.



A. de C. de 30 anys i resident a Madrid i M. M., de 24, tornaven a casa el diumenge a les 5 hores pel carrer Jonquera després de sortir de festa per la ciutat de Barcelona, quan en baixar d'un taxi van sentir que els cinc ocupants d'un cotxe els van cridar: 'maricones'.



Segons ha explicat Arcópoli, les dues víctimes van fer cas omís als crits fins que els ocupants del vehicle van baixar per perseguir-los, motiu pel qual cosa van començar a córrer fins que els van atrapar. El jove de 30 anys va rebre diversos cops de puny a la boca, un cop a les costelles i una puntada de peu, mentre que al seu company li van donar un cop de puny que el va deixar inconscient.



Quan el madrileny agredit va cridar «Policia!», els agressors van decidir marxar i les dues víctimes van trucar als Mossos d'Esquadra i es van personar a comissaria per denunciar els fets, més tard van acudir als serveis de Salut de Barcelona per ser atesos pels cops.



«Ràpidament traslladem el cas a l'Observatori Contra l'Homofòbia de Catalunya perquè puguin sol·licitar les imatges de les càmeres que poden haver-hi per la zona i així identificar els agressors», ha indicat Arcópoli. En aquest sentit, l'associació ha assenyalat que des de l'Observatori han dedicat «la màxima prioritat» a la denúncia i s'han posat en contacte amb les institucions catalanes perquè s'impliquin «al màxim» en la identificació i detenció dels cinc agressors.