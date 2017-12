Sentenciada a 14 mesos de presó una professora universitària per falsejar el currículum

Entre els mèrits que s'atribuïa apareixien nombroses publicacions en les quals havia participat una altra professora amb el seu mateix nom i primer cognom

Una professora de la Universitat de La Rioja (UR) acusada de ser l'autora d'un delicte continuat de falsedat documental en usar mèrits falsos en el seu currículum, ha acceptat una pena de catorze mesos de presó, després de l'acord aconseguit amb la Fiscalia. L'Audiència Provincial de Logronyo tenia previst celebrar el judici el passat dilluns, en el qual el fiscal, en la seva petició inicial, sol·licitava per aquesta professora una pena de quatre anys, sis mesos i un dia de presó.



L'acord aconseguit, en el qual s'ha tingut en compte l'atenuant de reparació del dany, també inclou una multa de quatre mesos, a raó de cinc euros diaris, davant la de 2.400 euros plantejada inicialment pel fiscal. A això se suma que la professora ha acceptat la inhabilitació durant un any per exercir com a professora universitària, que el fiscal establia en quatre.



El fiscal, en el seu escrit d'acusació inicial, relata que, l'octubre de 2009 va ser nomenada funcionària interina de l'UR, per un concurs de mèrits i, per accedir a aquesta plaça, va presentar una sol·licitud, signada i lliurada per ella, i un currículum en el qual s'atribuïa mèrits d'altres persones. L'acusada va obtenir aquesta plaça i va repetir aquest procediment de falsificació en altres processos, com el de sol·licitud d'ajuda a grups d'investigació.



Entre els mèrits que s'atribuïa apareixien nombroses publicacions en les quals figurava com a autora d'un grup d'investigació de la Universitat de Santiago de Compostel·la, en el qual hi havia una altra professora el nom de la qual i primer cognom coincidien amb el de l'acusada. A més, al currículum de l'acusada apareixien publicacions, múltiples capítols de llibres, diverses ponències presentades a congressos científics que corresponien a altres persones, així com dos patents que no li pertanyien.



Després de les indagacions de la Universitat, el rector, el febrer de 2011, va acordar suspendre provisionalment les funcions de l'acusada i incoar-li un expedient disciplinari per, al mes següent, traslladar al Ministeri Fiscal les actuacions practicades. El fiscal assenyala que també consta que l'acusada, l'any 2007, va presentar una sol·licitud per avaluació per l'Agència Nacional de Qualitat i Acreditació del Ministeri d'Educació (ANECA), en la qual va acompanyar un currículum en el qual apareixien com a mèrits propis els que corresponien a altres persones.