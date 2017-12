Melgar garanteix una resposta «ferma però proporcionada» si es menysprea la Constitució a Catalunya

El futur fiscal general ha asseverat que «no aconseguim comprendre per què ha de complir-se la llei en una part de l'Estat i no en una altra»

El candidat a fiscal general de l'Estat Julián Sánchez Melgar ha garantit aquest dimarts al Congrés que el Ministeri Públic respondrà de forma «serena i ferma però proporcionada» en cas que «es reiterin actes de desobediència als tribunals o de menyspreu a la Constitució» a Catalunya.



«No aconseguim comprendre per què ha de complir-se la llei en una part del territori de l'Estat i no en una altra», ha asseverat el candidat, qui s'ha compromès a «practicar una defensa activa de l'Espanya constitucional», com és la «obligació de la Fiscalia».



Sobre aquest tema, ha advertit que el Ministeri Públic «estarà atent a declaracions i actes» futurs a Catalunya, encara que «en cap cas per criminalitzar posicions polítiques» sinó «només si s'incorren en conductes amb transcendència penal».



En la seva compareixença per exposar el seu 'full de ruta', Melgar ha defensat que serà «imparcial» i que «no pot rebre ordres ni instruccions de cap altre poder o autoritat».



El que si que farà és atendre «consells de tots», doncs és partidari de prendre decisions compartides. «No volgués prendre mai decisions en solitari», ha agregat.



Una de les seves línies mestres al capdavant de la institució serà «la lluita sense caserna contra la corrupció», contra la qual s'ha compromès a seguir actuant «de manera decidida i contundent» a totes les fiscalies.



D'aquesta forma, ha advocat per la «necessària creació d'una veritable Policia Judicial que proporcioni independència a les seves recerques» i que estigui «al servei de jutges i fiscals».



Seguint la mateixa línia que va dibuixar Maza al capdavant de la Fiscalia General, Melgar també ha recolzat una futura reforma del model processal penal que atorgui al Ministeri Públic la figura d'instructor.



La majoria dels grups han carregat contra el format d'aquesta compareixença en tractar-se d'un «mer tràmit» en el qual «el Congrés no pot votar» i alguns, com a Ciutadans i Podemos, han aprofitat per defensar les seves propostes legislatives de reforma de l'Estatut Fiscal i del sistema de designació del fiscal general.



Ni PSOE, que ha confiat que Sánchez Melgar «tregui de la UCI a la Fiscalia», ni Ciutadans, «que li atorga el benefici del dubte», han qüestionat la seva idoneïtat, de la qual el PP ha considerat que està més que provada.



I encara que Podemos ha dit que «no és la persona més idònia» per al lloc, li ha demanat que «no actuï com a tallafocs del PP» en els tribunals i que no contribueixi a allargar «la fosca ombra de la Fiscalia» pel seu paper en la causa que instrueix el Tribunal Suprem en relació al procés.



Ara bé, les més dures han estat les portaveus d'ERC i PDeCAT qui han carregat no contra el candidat sinó contra la Fiscalia per «mirar cap a un altre costat» i per la seva «passivitat» davant «els més de mil ferits» que va provocar «la violència excessiva» de les forces i cossos de seguretat de l'Estat l'1-O.